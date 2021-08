Calciomercato Roma, è caccia al numero 9 | Non solo Icardi

Ore frenetiche in casa Roma per quanto riguarda il futuro dell’attacco giallorosso. Con Edin Dzeko al passo d’addio è caccia all’erede del bosniaco.

Il calciomercato estivo sta vivendo giornate di passione, soprattutto per quanto riguarda le trattative degli attaccanti. La bomba legata all’addio di Messi ha scaturito una sorta di effetto domino che ha conseguenze sul tutto il calcio europeo. Anche la Roma sembra sul punto di rivoluzionare il proprio reparto avanzato, Edin Dzeko infatti è a un passo dall’Inter.

I nerazzuri di Milano, che potrebbero ritrovarsi orfani sia di Lautaro che di Lukaku, hanno proposto un biennale al numero 9 giallorosso e la punta bosniaca stavolta è a un passo dal diventare attaccante interista, manca solo l’accordo tra le due società ma filtra ottimismo. In quest’ottica le attenzioni della piazza giallorossa son otutte su Tiago Pinto, il “cigno di Sarajevo” lascerebbe un vuoto enorme nell’attacco della Roma, colmabile solo con un grande colpo.

Leggi anche: Calciomercato Roma, dalla Spagna: Mourinho chiama un argento olimpico

Leggi anche: Roma, la rissa di ieri divide i tifosi | Sui social scatta la polemica

Roma, è caccia al nuovo bomber | Icardi e non solo

Come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il sogno in casa giallorossa si chiama Maurito Icardi. Secondo la rosa i rapporti col Psg sono buoni, la moglie agente del calciatore accetterebbe di buon grado la destinazione Roma, scoglio non indifferente resta l’ingaggio, altissimo, parliamo di 9 milioni a stagione, unite al prezzo sborsato per il cartellino: oltre 70 milioni di euro.

Ecco perchè Pinto si lascia aperte molte opzioni per trattare l’arrivo di un nuovo bomber a Trigoria. Non solo Icardi dunque, e non solo Serie A, a lungo c’è stato l’accostamento ad Andrea Belotti o Gianluca Scamacca, oggi al Sassuolo. Si parla anche di un sondaggio per Alexander Lacazette, anche se i rapporti tra Roma ed Arsenal sono più che tesi, dopo la fumata nera dell’affare Xhaka. Inoltre il giocatore si muoverebbe da Londra esclusivamente per un club che partecipi alla prossima Champions League. Con queste premesse la trattativa appare in salita, ma le vie del mercato possono spiazzare tutti da un momento all’altro.