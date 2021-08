Calciomercato Roma, niente Icardi | Bomber da 40 milioni

Aggiornamento importante per quello che riguarda le trattative in entrata nell’attacco della Roma. L’idea Icardi è già tramontata per Tiago Pinto.

Ore frenetiche in casa Roma per definire il futuro dell’attacco della squadra giallorossa. Dopo l’accordo trovato tra Inter e Dzeko, le attenzioni dei tifosi giallorossi sono tutte su Tiago Pinto. Il sogno della piazza, rilanciato fortemente sui social, si chiama Mauro Icardi, che vedrà ancor meno spazio nel Psg, dopo il probabile approdo di Leo Messi. Ma non arrivano buone notizie per chi sperava in questa pista.

Ci pensa Gianluca Di Marzio a spegnere gli entusiasmi sulla pista Icardi, gli occhi di Pinto sarebbero puntati su un paio di altri nomi, e non parliamo neanche di Serie A. Ben due i profili fatti dall’esperto di calciomercato in casa Sky, e parliamo di valutazioni molto importanti.

Niente Icardi per il dopo-Dzeko, ecco i due nomi

I nomi sul taccuino di Tiago Pinto portano su due piste europee. E si parla di quotazioni intorno ai 40 milioni, la partenza del bosniaco lascia un grande vuoto nel parco attaccanti della Roma. Dal 2015 in maglia giallorossa, il numero 9 ha realizzato la bellezza di 85 reti in maglia giallorossa, in 198 presenze. Ecco perchè la volontà di Pinto è quella di regalare un bomber a Mourinho, con la stagione ormai alle porte.

La prima pista porta la Chelsea, dove il profilo più interessante è quello del giovane Tammy Abraham, classe ’97, per lui 21 gol in 56 presenze con i blues. Attaccante esplosivo, impiegabile anche come ala, tra i suoi punti di forza la fisicità, untia ad una buona velocità ed ottime doti da marcatore. Occhio però, il giovane piace, e tanto, anche all’Atalanta, che probabilmente dovrà cedere Zapata.

Altro profilo sul taccuino del portoghese sembra essere quello dello svedese Alexander Isak, classe ’99 in forza agli spagnoli della Real Sociedad. Attaccante longilineo dotato di una buona tecnica, da anni nel giro della nazionale svedese. Trattativa più complicata in questo caso, quantomeno per un fatto di tempistiche, non c’è stato alcun contatto tra le società al momento. I tifosi giallorossi aspettano il futuro numero 9 per la Roma targata Mourinho.