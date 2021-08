Calciomercato Roma, cessione a sorpresa | Tesoretto per Pinto

Calciomercato Roma, dall’addio a sorpresa Pinto potrebbe monetizzare e dare l’assalto ai colpi da tempo nel mirino del gm.

Importante novità in casa Roma. No, non ci stiamo riferendo alla “telenovela” legata al futuro di Edin Dzeko, che ormai sta catalizzando l’attenzione mediatica in queste calde ore della sessione estiva di calciomercato, ma del possibile approdo di Ruben Providence allo Stoccarda. Secondo quanto riportato da “fussballtransfers.com“, infatti, il club tedesco starebbe entrando nell’ordine di idee di mettere sul piatto un’offerta da tre milioni di euro per l’esterno franco-haitiano classe ‘2001, acquistato due anni fa dalle giovanili del Paris Saint Germain.

Calciomercato Roma, c’è la fila per Providence: lo Stoccarda balza in pole

Ma sulle tracce di Providence non ci sarebbe solo lo Stoccarda; secondo la stessa fonte, infatti, anche il Southampton ha bussato alla porta della Roma per capire la fattibilità dell’operazione, mentre in Italia Spezia e Bologna sono i club maggiormente interessati, anche se vorrebbero che l’operazione si concludesse sulla base di un prestito. Lo Stoccarda, dunque, alla luce dell’offerta cash proposta ai giallorossi, è in pole nella corsa al calciatore, che con la maglia della Roma non ha avuto ancora la possibilità di calcare grandi palcoscenici. Staremo a vedere cosa succederà.