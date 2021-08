Calciomercato Roma, rinnovo Zaniolo | I dettagli dell’accordo

Calciomercato Roma, svolta per il futuro di Zaniolo: c’è l’intesa per il prolungamento del contratto in scadenza nel 2024.

Ha una voglia matta di riprendersi quanto il destino negli ultimi due anni ingiustamente gli ha tolto. Stiamo parlando, ovviamente, di Niccolò Zaniolo, che nel precampionato della Roma è apparso già in palla, non solo disimpegnandosi egregiamente in zona goal, ma dimostrando anche una condizione fisica che passo dopo passo sta diventando quella di un tempo. Il tempo è dalla sua parte, e il classe ’99 è considerato una pedina assolutamente imprescindibile nello scacchiere tattico di José Mourinho, con lo Special One che non può non apprezzarne la grande duttilità, e lo spirito di abnegazione profuso sin da subito.

Calciomercato Roma, rinnovo Zaniolo | C’è l’accordo: ecco quando si formalizzerà

Zaniolo rappresenta il presente, ma anche e soprattutto il futuro della Roma; ragion per cui i vertici dirigenziali giallorossi hanno già tastato da tempo il terreno per il prolungamento del contratto, che attualmente scade nel 2024. Secondo quanto raccolto da TMW, sarebbe stato già raggiunto un accordo di massima tra la Roma e l’entourage del calciatore per un rinnovo fino al 2025: per la fumata bianca, si aspetterà la fine della sessione estiva di calciomercato, che vede la Roma impegnata sia sul fronte entrate, che su quello legato alle uscite. Ma ormai lo scenario è ben delineato, e il rinnovo sarà solo la logica conseguenza della volontà reciproca di continuare questo sodalizio che tutto il mondo giallorosso spera possa essere vincente.