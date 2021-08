Roma, la rissa di ieri divide i tifosi | Sui social scatta la polemica

Roma, ieri sera oltre la sconfitta quello che rimane nella mente è la rissa scoppiata dopo il gol del Betis: la squadra ha perso la testa

Una rissa da dimenticare in fretta. Non solo perché si parla di un’amichevole e quindi il valore è quello. Ma soprattutto perché non si può pensare di avere una reazione del genere anche di fronte a un evidente torto arbitrale come quello di Vazquez ieri sera. Alla fine della serata la conta era di tre espulsi in campo (Pellegrini, Karsodorp, Mancini), più quasi tutto lo staff tecnico, con Mourinho in testa.

Una figura del genere – spiega questa mattina il Messaggero – a livello internazionale, non è ammissibile. Si parla di un’autentica crisi isterica davanti ai 15 mila tifosi allo stadio e a quelli presenti in tv. Che cercavano in qualche modo di capire i progressi della Roma dello Special One. Ma di special c’è stato ben poco.

Roma, i social sono divisi sull’accaduto

I social comunque sono divisi sull’accaduto. Perché oltre chi critica l’atteggiamento della squadra, anzi la reazione a un torto subito, c’è invece chi sottolinea come era da diverso tempo che i giallorossi non tiravano fuori un carattere del genere. Ma la linea tra reazione e nervosismo smisurato è assai sottile. Ed è per questo che le reazioni sono state diverse tra i tifosi giallorossi. Ognuno, nonostante si cerchi un dialogo, rimane della propria idea.

Oltre all’errore del direttore di gara – troppo evidente per non essere fischiato quel fallo di mano – quel nervosismo potrebbe anche derivare dal fatto che pochi minuti prima della partita è uscita fuori la voce della partenza di Dzeko che ormai sembra certa. Anche per questo motivo, forse, Mourinho è entrato in campo a chiedere delle spiegazioni al direttore di gara. Poi è stato espulso. Così come il suo staff.