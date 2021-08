Calciomercato Roma, accordo per Abraham: tutti i dettagli

Calciomercato Roma, c’è l’intesa per Abraham: ecco i dettagli dell’accordo con il Chelsea per l’attaccante.

Con Edin Dzeko al passo d’addio e sempre più vicino a vestire la maglia dell’Inter, la Roma non si è fatta cogliere impreparata, e avrebbe virato con decisione su Tammy Abraham, attaccante classe ’97 in forza al Chelsea. Nelle scorse ore sul calciatore era forte l’interesse dell’Arsenal, ma gli orobici hanno mollato la presa, preferendo virare su altri obiettivi; ciò ha lasciato spazio all’irruzione di Tiago Pinto, che, come riportato da Sky, avrebbe raggiunto un accordo di massima con il Chelsea, sulla base di un prestito oneroso a 5 milioni di euro con riscatto obbligatorio ( molto probabilmente), per un totale di circa 40 milioni di euro. C’è un accordo sostanziale sulla rateizzazione, ma non è escluso che la fumata bianca possa arrivare a fronte di una cessione a titolo definitivo.

Calciomercato Roma, accordo per Abraham: ma occhio all’Arsenal

Tuttavia, per Abraham è forte la concorrenza dell’Arsenal, con i Gunners che hanno allacciato i contatti con l’entourage del calciatore, che sarà chiamato ad una decisione importante per il suo futuro: decidere di restare in Premier, accettando le lusinghe dell’Arsenal, oppure sbarcare in Italia, e diventare a tutti gli effetti l’erede designato di Edin Dzeko. La partita è ancora aperta, ma la mossa della Roma “rischia” di far saltare il banco: i giallorossi hanno rotto gli indugi, operando una scelta tra il ventaglio dei nomi attenzionati dal gm capitolino una volta memorizzata la volontà di Dzeko di cambiare aria. Seguiranno aggiornamenti a stretto giro di posta, che dipenderanno, volente o nolente, dalla decisione dell’attaccante, che comunque ha esternato il desiderio di lasciare il Chelsea.