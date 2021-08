Calciomercato Roma, assalto al bomber | Sfida all’Arsenal: 40 milioni !

Calciomercato Roma, la caccia al bomber è partita: il guanto di sfida all’Arsenal è stato lanciato. Servono 40 milioni di euro.

L’approdo di Romelu Lukaku al Chelsea ha scatenato un effetto domino di portata internazionale; e non potrebbe essere altrimenti, dal momento che l’Inter è corsa subito ai ripari, mettendo una serie ipoteca sull’acquisto di Edin Dzeko, e stringendo d’assedio l’Atalanta per quanto concerne l’acquisto di Duvan Zapata. E proprio i bergamaschi e i giallorossi, inevitabilmente, stanno sondando le varie opportunità che può offrire una sessione di calciomercato che si è infiammata all’improvviso. Nei giorni scorsi gli orobici sembravano essere vicini a Tammy Abraham, ma il futuro dell’attaccante classe ’97 quasi sicuramente non sarà in quel di Bergamo.

Calciomercato Roma, niente Atalanta: sfida con l’Arsenal per Abraham

Secondo quanto riferito da Gianluca di Marzio sul proprio sito web, sarebbe sfumata la trattativa per il passaggio di Abraham all’Atalanta, ma ciò non esclude un suo approdo in Serie A: infatti la Roma ha fatto irruzione nella corsa al calciatore del Chelsea, che ha esternato il desiderio di cambiare aria, alla ricerca di una squadra che possa garantirgli maggiore minutaggio. Pinto lo sta attenzionando, e il suo nome fa parte della short list che il gm ha stilato per la sostituzione di Dzeko: da non trascurare, però, l’interesse dell’Arsenal per Abraham, la sola antagonista credibile ai capitolini nella corsa all’attaccante. Chiaramente la decisione spetterà non solo ai Blues, che comunque chiedono 40 milioni di euro per lasciarlo parte, ma anche al diretto interessato, che è chiamato ad una decisione importante per la sua carriera.