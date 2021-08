Calciomercato Roma, non è stato convocato ed ha chiesto la cessione: si profila una ghiotta occasione per Pinto.

Lo stop nella trattativa Xhaka ha rimescolato le carte in tavola in casa Roma, con l’elvetico che era la richiesta esplicita di José Mourinho per rimpolpare la mediana giallorossa, ma il cui futuro sembra essere ancora all’Arsenal. Ragion per cui, Pinto sta valutando diversi profili, per poter regalare allo Special One almeno un nuovo innesto a centrocampo, sfruttando la liquidità derivata dalle varie cessioni che il gm è in procinto di chiudere. Nella lista degli uomini mercato giallorossi figura anche il nome di André Zambo Anguissa, centrocampista camerunense classe ’95 in forza al Fulham.

Calciomercato Roma, Anguissa sempre più lontano dal Fulham: ecco l’indizio

Anguissa non è stato convocato per il primo impegno in campionato del Fulham, esternando al club il proprio desiderio di cambiare aria, dal momento che non è intenzionato a militare nella Serie B, men che meno a rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2023. Tuttavia, il Fulham continua a valutarlo non meno di 20 milioni di euro, una cifra sicuramente importante per un calciatore a due anni dalla scadenza, che fa gola anche ad altri club inglesi, tra cui l‘Aston Villa. La Roma potrebbe puntare sulla ferma volontà del calciatore per “strappare” un prezzo ridotto, anche se i club d’Oltremanica sanno essere ossi duri in sede di contrattazioni, e i giallorossi molto probabilmente hanno imparato la lezione impartita dalle situazioni Smalling e Xhaka, per citare due esempi recenti.