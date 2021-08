Calciomercato Roma, Dzeko è atterrato | “Step by step”

Edin Dzeko è tornato a Roma in questi minuti, ecco le sue parole riguardo il futuro all’Inter. Ecco cosa succederà nelle prossime ore.

Edin Dzeko è appena atterrato a Roma, stavolta sembra davvero tutto fatto per il passaggio all’Inter di Simone Inzaghi. La punta bosniaca è stata raggiunta dalle telecamere del Corriere dello sport, che hanno immortalato il suo ritorno nella capitale. Ecco le parole del numero 9 giallorosso appena sbarcato a Ciampino.

L’attaccante bosniaco è stato convinto dall’offerta dei nerazzuri, orfani di Lukaku, direzione Chelsea. Contratto biennale, da 5 milioni di euro più bonus, offerta non pareggiata dalla Roma. Il matrimonio tra Dzeko e Inter, ripetutamente sfumato negli scorsi anni, adesso è davvero ad un passo. La Roma perde tanto in attacco dal punto di vista dei numeri: in sei stagioni 199 presenze e 85 goal per lui.

Dzeko sbarca a Roma: “Il mio futuro? Step by step”

Ecco le parole del bosniaco, appena atterrato a Ciampino, riguardo cosa succederà nelle prossime ore: “Torno a casa dai miei bambini, poi vedremo cosa succederà. Step by step“. Nessuna smentita dunque, un pensiero alla famiglia, che non vede da diverse settimane è l’unica dichiarazione rilasciata da Dzeko.

Il vero unico ostacolo alla chiusura della trattativa è la grana erede in casa Roma. Di sicuro Mourinho non sarà contento di perdere il titolare d’attacco a pochi giorni dall’esordio stagionale. E’ per questo che la trattativa al momento è congelata, ma parliamo di una pura formalità. Finché la Roma non avrà chiuso la trattativa per il futuro numero 9 infatti, la firma tra il bosniaco e l’Inter non ci sarà.

Diversi nomi accostati al profilo perfetto per l’attacco giallorosso, dal sogno Icardi alla pista Abraham in casa Chelsea. Non sono da escludere neanche ipotesi italiane, in primis Belotti e Scamacca. Ore caldissime sull’asse Roma-Milano per il futuro attacco dei giallorossi. Dzeko a questo punto è davvero al capolinea della sua lunga avventura a Roma, il problema sarà rimpiazzarlo.