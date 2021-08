Calciomercato Roma, suggestione Icardi | I nodi da sciogliere

Calciomercato Roma, Icardi stuzzica e non poco i giallorossi, ma ci sono alcuni ostacoli che frenano l’affare.

Con Edin Dzeko sempre più vicino a vestire la maglia dell’Inter, la Roma è alla ricerca di un attaccante al quale affidare le chiavi di un reparto che, rinforzato dall’innesto di Shomurodov, ha comunque bisogno di un bomber di razza. Tanti sono i nomi in orbita giallorossa; tra questi, impossibile non menzionare quel Mauro Icardi, oggetto del desiderio anche della Juventus, nel caso in cui Cristiano Ronaldo avesse deciso effettivamente di fare le valigie. Secondo quanto riportato da “Il Corriere della Sera“, Wanda Nara avrebbe aperto alla soluzione Roma, dal momento che l’argentino sarebbe intrigato all’idea di essere allenato da José Mourinho.

Tuttavia, gli ostacoli per pervenire alla fumata bianca di certo non mancano: innanzitutto il costo del cartellino, che si aggirerebbe sui 50 milioni di euro, e poi l’ingaggio del calciatore, che si aggira sui 9 milioni di euro netti a stagione. Chiaramente la soluzione più congeniale sarebbe rappresentata da un prestito biennale, con decurtazione sensibile dell’ingaggio; ricordiamo, a tal fine, che l’addio di Dzeko alleggerirebbe le casse della Roma di un ingaggio da circa 7,5 milioni di euro.

Calciomercato Roma, le ultime su Icardi

Diverso è lo scenario “suggerito” da Repubblica, secondo qui Icardi desidererebbe giocarsi le proprie chances in quel di Parigi, sebbene l’approdo di Messi sotto la Tour Eiffel ne possa ridurre sensibilmente il minutaggio. Come se non bastasse, qualora la Roma volesse effettivamente riportare l’ex capitano dell’Inter in Italia, non potrebbe far leva neanche sul decreto crescita, dal momento che Icardi non ha totalizzato 48 mesi di residenza all’estero. Scenario, dunque, abbastanza complicato, ma vi terremo aggiornati sull’evolversi della situazione.