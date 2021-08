Calciomercato Roma, accordo trovato | Ufficialità a giorni

Calciomercato Roma, accordo ormai trovato. L’ufficialità dovrebbe arrivare a giorni. Trattativa lampo per l’esterno

La trattativa, lampo, ha preso la piega giusta nel momento in cui la Roma ha praticamente aperto alla formula del prestito con diritto di riscatto. Il Milan, ad altre condizioni, non avrebbe in nessun modo pensato di poter prendere il calciatore. Ma le cose sono cambiate velocemente: Alessandro Florenzi quindi è pronto a vestirsi di rossonero, cambiando casacca, ma non a titolo definitivo come sperava Pinto, dopo le esperienze al Valencia e al Psg nell’ultimo anno e mezzo. Ormai, il suo tempo alla Roma, è praticamente finito e non ci sono possibilità che possa riprendere.

Il prestito con diritto, così come raccolto anche da Asromalive.it, diventerà obbligo a determinate condizioni. La qualificazione alla prossima Champions League del Milan dovrebbe essere un paletto messo per riuscire nella trattativa. Pinto ha accettato, e i rossoneri sono pronti ad abbracciare il calciatore.

Calciomercato Roma, Florenzi ha già detto sì

Florenzi non ha aspettato nemmeno un secondo a dare il proprio assenso all’operazione. Capendo sin da subito che il suo posto nella Roma era tra gli esuberi, appena è arrivata la possibilità milanista, ha detto sì. E non vede l’ora di trasferirsi per iniziare a lavorare con un gruppo e non da solo – insieme agli altri fuori rosa – a Trigoria.

Niente giallorosso per lui. Mourinho ha deciso di non prenderlo in considerazione nemmeno dopo l’infortunio di Spinazzola che sembrava potesse dare una nuova e insperata possibilità al campione d’Europa con la maglia azzurra di Mancini. Soprattutto dopo che lo stesso ct, della finale contro l’Inghilterra, lo aveva schierato a sinistra, aprendo praticamente ad nuovo corso. Ma lo Special One non s’è convinto. E allora un addio, forse definitivo questo, è quasi ufficiale.