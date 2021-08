Calciomercato Roma, si complica la trattativa | Vuole restare

Calciomercato Roma, il centravanti avrebbe comunicato alla società di non gradire il trasferimento.

Sono questi dei giorni molto fervidi per il dg Tiago Pinto, chiamato ad ovviare a più questioni in poco tempo. In attesa di una soluzione per il centrocampo, l’ex Benfica dovrà ora ben ovviare anche alla questione relativa al reparto offensivo.

L’approdo di Shomurodov, in caso di cessione di Dzeko, potrebbe non bastare e la Roma sarebbe comunque costretta a investire su un terzo profilo da alternare all’uzbeko e a Borja Mayoral.

Tutto è destinato a delinearsi nei prossimi giorni quando, concretizzatosi il passaggio di Lukaku al Chelsea, l’Inter potrà affondare decisivamente il colpo per il bosniaco. La Roma, intanto, si guarda intorno e starebbe valutando diverse alternative.

Calciomercato Roma, Abraham non gradisce la Serie A: la situazione

In questo discorso intricato va inserita anche l’Atalanta, dal momento che Marotta vorrebbe garantire a Inzaghi, oltre che allo stesso Dzeko, anche Duvan Zapata. I club dei Friedkin e di Percassi, dunque, dovrebbero poi andare alla ricerca di una nuova punta dalla quale ripartire.

In particolar modo, stando a quanto riportato da “La Gazzetta dello Sport”, entrambe le squadre avrebbero messo nel mirino Andrea Belotti. Del “Gallo”, oltre che alle caratteristiche tecniche, intriga molto la situazione contrattuale. La scadenza nel 2022 potrebbe, infatti, permettere di ingaggiarlo a cifre molto convenienti.

Ex Palermo a parte, anche il nome di Tammy Abraham è rimbalzato più volte in questi giorni. Accostato soprattutto agli orobici, il centravanti del Chelsea troverebbe ancora meno spazio con l’approdo di Lukaku e starebbe dunque cercando una soluzione ideale per il proseguimento della propria carriera.

Sempre secondo quanto riportato dalla suddetta fonte, l’anglosassone vorrebbe restare in Premier League e non sarebbe affascinato dall’idea di venire a giocare in Serie A. La squadra più vicina a lui, al momento, è l’Arsenal.