Calciomercato Roma, offerta dal Real Madrid | Pinto ha già deciso

Calciomercato Roma, si sono infittite nuovamente le voci relative alla possibilità del passaggio in giallorosso del giocatore del Real Madrid.

Tutto, ovviamente, sarà legato alla questione Dzeko e, di conseguenza, al passaggio di Romelu Lukaku al Chelsea. Il belga è stato individuato da Tuchel come il centravanti ideale cui affidare la casella centrale dell’estremità offensiva, dopo che la trattativa per Haaland non sia andata a buon fine.

Superati alcuni tentennamenti iniziali, lo stesso giocatore sembra essersi convinto ad accettare le avances inglesi, nonostante il non idilliaco rapporto instaurato con i tifosi Blues e, in generale, con il calcio inglese nelle sue scorse parentesi anglosassoni.

L’acme della carriera di Lukaku, finora, è stato rappresentato proprio dal biennio interista, catalizzatore dell’interesse da parte di quella stessa squadra dalla quale era stato escluso prima di passare allo United.

La vicenda è destinata a chiudersi a breve e darà vita ad un vero e proprio valzer dei centravanti. Marotta vorrebbe, infatti, sostituire il belga con la coppia Dzeko-Zapata. Ne venga da sé che Atalanta e Roma dovrebbero poi andare a sostituire queste due pedine fondamentali.

Calciomercato Roma, ai giallorossi è stato proposto Luka Jovic

I profili monitorati da Pinto sono numerosi. Molti, però, rappresentano più degli utopistici sogni che piste concrete. Mettendo da parte la quasi onirica tentazione Icardi, si segnali soprattutto l’interesse per Andrea Belotti.

Il “Gallo” è in scadenza fra meno di un anno e, alle giuste condizioni, potrebbe essere portato all’ombra del Colosseo. In queste ore, intanto, è ritornato di moda il nome di Luka Jovic.

Come anticipatovi dalla nostra redazione, l’attaccante serbo era stato già qualche settimana fa proposto a Pinto. Stando a quanto riferito da “La Repubblica“, il giocatore del Real Madrid non convince Ancelotti e il suo procuratore gli starebbe cercando una soluzione per la prossima stagione.

Il suo nome resta comunque defilato rispetto a quello dello stesso Belotti e alle piste, comunque non facilissime, che porterebbero ad Azmoun, Isak e Abraham.