Calciomercato Roma, bomber in saldo | Venti milioni per Mou

Calciomercato Roma, spunta un altro nome in casa giallorossa. Pinto lo aveva valutato già negli scorsi mesi.

Fino a qualche giorno fa il mercato della Roma sembrava destinato a concludersi con l’approdo di un centrocampista che potesse permettere a Mourinho e alla piazza tutta di mettersi alle spalle la delusione Xhaka.

Pur restando tra le questioni prioritarie, la ricerca di un mediano non è più l’unico aspetto che interesserà il modus operandi di Pinto. Quest’ultimo, infatti, è ora chiamato ad apportare alcuni cambiamenti anche nel reparto avanzato.

Come ormai noto a tutti, infatti, anche quest’anno Dzeko è stato accostato ad una squadra del Nord. Dopo il passaggio alla Juventus sfumato all’ultimo secondo circa dodici mesi fa, quest’estate il bosniaco è finito nuovamente in orbita Inter.

Questa volta, però, il suo passaggio in nerazzurro è destinato a concretizzarsi, vista la grande urgenza di Marotta di affidare a Inzaghi un centravanti che possa sostituire Lukaku.

Calciomercato Roma, spunta di nuovo il nome di Edouard

La Roma non potrà spendere cifre folli e, come accaduto per Shomurodov, cercherà la soluzione più conveniente anche da un punto di vista relativo alla modalità di pagamento. Il sogno per il dopo Dzeko porta il nome di Mauro Icardi che, ora come ora, risulta però utopistico.

Il suo forte anelito alla permanenza a Parigi, così come gli elevati costi dell’operazione, hanno complicato di non poco quest’ultima. Il miglior colpo, guardando il rapporto qualità-prezzo, potrebbe essere rappresentato da Belotti.

L’ex Palermo va in scadenza nel 2022 e, previa una ritrovata razionalità di un Cairo che ha sovente richiesto cifre spropositate, potrebbe essere lui il nuovo bomber di Mourinho. Va però segnalata anche un’importante novità, emersa stamattina sulle colonne de “Il Tempo”.

In queste ore, infatti, si sarebbe registrato un rinnovato interesse per Odsonne Edouard, centravanti del Celtic, accostato ai capitolini anche in passato, come da noi raccontatovi.

Il costo del suo cartellino si aggira intorno ai 20 milioni di euro e la Roma sembrerebbe intenzionata ad avanzare una proposta di prestito con obbligo di riscatto da esercitare la prossima estate. Seguiranno aggiornamenti.