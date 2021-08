Calciomercato Roma, irrompe il Milan | Trattativa avanzata

Calciomercato Roma, sarebbe nata in questi minuti una trattativa lampo inattesa. Questa la situazione.

In attesa di una soluzione per il centrocampo e per l’attacco, Pinto è in questi giorni al lavoro per chiosare nel migliore dei modi quel percorso di allontanamento dei diversi elementi finiti ai margini della rosa.

La scelta del club e dello stesso Mourinho è stata forte quanto concreta sin dal primo momento. Lo Special One ha infatti comunicato al club i nomi di tutti quei giocatori che non rientrassero nei suoi piani e ha ottenuto il nulla osta affinché gli stessi potessero essere messi fuori rosa a partire già dal pre-campionato.

Al momento sono ancora diversi i giocatori considerati superflui ad allenarsi, separatamente, a Trigoria. Questi ultimi non hanno preso parte alle amichevoli né tantomeno sono partiti per il Portogallo.

Diverse sortite si potrebbero registrare nelle prossime settimane e, tra queste, va annoverata anche quella di Florenzi. Il numero 24 è stato in precedenza contattato dal mister portoghese dal quale aveva ricevuto la garanzia di un posto all’interno del corpo squadra, seppur non da titolarissimo.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, assalto dalla Serie A | Arriva l’offerta

Calciomercato Roma, il Milan ci prova per Florenzi

Il piano del mister era, infatti, quello di affidare la corsia destra alla coppia Florenzi-Karsdorp e di sfruttare il giocatore di Vitinia anche come jolly. Alla fine, “Bello de nonna“, ha comunicato al club di preferire una soluzione lontano dalla Capitale.

Dopo le esperienze al Valencia e al PSG, dunque, si prospetta per lui una nuova stagione con una maglia diversa da quella giallorossa. In queste ore, in particolar modo, si sarebbero intensificati i contatti tra il Milan e l’entourage del terzino.

Stando a quanto riferito da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, infatti, a Milanello avrebbero individuato nell’ex Crotone il profilo ideale da affidare a Pioli. Dopo non essere riusciti a chiudere per Odriozola né tantomeno per il ritorno di Dalot, Maldini e Massara avrebbero virato la propria attenzione proprio su quello che si appresta, ormai, ad essere a tutti gli effetti un ex capitano giallorosso.