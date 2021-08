Calciomercato Roma, addio Dzeko | Erede ad un passo: tutte le cifre

Ore frenetiche in casa Roma, dove si cerca il prima possibile l’erede di Edin Dzeko. Arrivano un importante aggiornamento dalla Premier, scelto il nuovo bomber.

Alla fine le strade tra Edin Dzeko e la Roma sono pronte a separarsi. Il bosniaco è da poco tornato a Roma, ma a quanto pare solo di passaggio, tutto definito per il trasferimento all’Inter. Unico ostacolo rimane la scelta del suo erede, senza la chiusura della trattativa la Roma non ha alcuna intenzione di lasciare partire la punta bosniaca.

Come raccolto da AsRomalive.it le attenzioni di Tiago Pinto sono rivolte in Premier League. Tra i tanti nomi ipotizzati per il futuro numero 9 giallorosso, ce n’è uno che sembra superare tutti gli altri. Decisiva in tal senso potrebbe essere la volontà del club che detiene il cartellino del giocatore.

Asse Roma-Chelsea, è lui l’erede di Dzeko

Tutte gli indizi portano a guardare in casa Chelsea. L’effetto domino scatenato dal passaggio di Lukaku in maglia blues sta aprendo le porte anche all’approdo di Dzeko a Milano. Infatti arrivano sempre più conferme dell’interesse concreto nei confronti di Tammy Abraham.

Talentuoso attaccante inglese, classe ’97, l’arrivo della punta belga in casa Chelsea chiuderà definitivamente le porte per lui nei blues. Forte l’interesse dell’Atalanta su di lui nei giorni scorsi, ma ultimamente gli orobici risultano defilati nella trattativa. La Roma deve guardarsi invece dalla concorrenza dell’Arsenal, i gunners avrebbero messo gli occhi sul talento inglese.

Decisiva in tal senso potrebbe essere la volontà del Chelsea stessa di non rafforzare i rivali londinesi. Lo stesso attaccante gradirebbe di gran lunga la destinazione Roma, soprattutto per trovare l’idolo Mourinho in panchina. Si parla di un’offerta preliminare: 5 milioni per il prestito e 35 per il riscatto, da definire se con obbligo o diritto. Una cosa è chiara, per l’ufficialità di Dzeko al’Inter manca solo la scelta del suo erede, occhi puntati in Inghilterra.