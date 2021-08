Calciomercato Roma, prezzo fissato | Servono 30 milioni

Ore frenetiche in casa Roma, con Edin Dzeko al passo d’addio tutti aspettano il nome del sostituto. E’ stato fissato il prezzo di un obiettivo in Serie A.

Edin Dzeko è tornato a Roma poco tempo fa, a quanto pare solo di passaggio. Tutto definito per il suo addio, destinazione Inter, i nerazzuri hanno trovato l’accordo per un contratto biennale. La definizione del passaggio ufficiale però è stata congelata dalla Roma, in attesa del sostituto attaccante. Mancano solo dieci giorni all’esordio stagionale dei giallorossi, Pinto non può lasciare un buco così grande nell’attacco giallorosso.

Ecco perchè tutte le attenzioni in casa Roma sono concentrate sulle mosse di Tiago Pinto, che registra un importante aggiornamento su un obiettivo a lungo accostato ai giallorossi. Le parole del presidente lasciano pochi margini di trattativa sul prezzo fissato. Adesso se la Roma vuole assicurarsi le sue prestazione sportive sa da quale cifra bisogna partire.

Calciomercato Roma, prezzo fissato: 30 milioni

Parliamo di Andrea Belotti, attaccante del Torino a lungo accostato alla Roma. Proprio in casa granata si è esposto direttamente il presidente. Urbano Cairo infatti ha mandato un messaggio chiaro a tutte le pretendenti, il prezzo per il gallo è fissato a 30 milioni di euro. Il patron granata ha deciso quindi di alzare il muro, nessuno sconto per le trattative.

Il gallo, dal canto suo, avrebbe espresso la decisa volontà di cambiare aria. Dal 2015 in maglia granata ha collezionato sin qui 210 presenze condite da 92 reti. Non solo gli occhi della Roma su di lui, forte infatti anche l’interesse dell’Atalanta. I bergamaschi si sono decisamente defilati nella corsa ad Abraham, del Chelsea. E con Zapata probabile partente potrebbero lanciarsi sull’attaccante di proprietà Toro. Tiago Pinto invece potrebbe decisamente scegliere di virare su altri profili, in Serie A rimane in piedi l’ipotesi Scamacca, sarebbe un grande ritorno in maglia giallorossa.