Calciomercato Roma, erede Dzeko | Alleato a sorpresa: ecco l’offerta

La Roma è alla ricerca del nuovo bomber da regalare a Mourinho. Fari puntati in Premier, dove la Roma potrebbe trovare un alleato inaspettato.

E’ iniziato il valzer delle punte in Serie A e l’asse Roma-Londra-Milano è caldissimo. In particolare i giallorossi sono alla ricerca di una punta centrale, in grado di colmare il vuoto lasciato da Edin Dzeko. Il bosniaco è ormai promesso sposo dell’Inter, appena Tiago Pinto troverà il suo sostituto ideale la trattativa con i nerazzuri si chiuderà. In tal senso arrivano notizie interessanti da Londra.

Sono tanti i profili segnalati sul taccuino del portoghese, un vero e proprio rebus che gli esperti di mercato stanno cercando di risolvere. A tal proposito, secondo quanto riportano fonti Sky, filtra un cauto ottimismo verso la trattativa di un giovane attaccante di Premier League, protagonista dell’effetto domino innescato da questo valzer delle punte.

Tutto sul dopo Dzeko, alleato il Chelsea

E’ Londra il centro delle trattative per il futuro attacco della squadra giallorossa. Proprio Lukaku al Chelsea ha scaturito un doppio effetto per quello che riguarda le trattive portate avanti da Tiago Pinto. Da un lato l’Inter ha trovato l’accordo per il trasferimento di Dzeko a Milano. Dall’altro nei blues c’è un attaccante che, con l’arrivo del belga, non troverebbe più spazio, parliamo di Tammy Abraham.

Detto della trattativa sfumata con l’Atalanta, aggiornamenti importanti arrivano sul futuro del giovane attaccante. Ancora l’Arsenal prova a mettere i bastoni tra le ruote ai giallorossi, i gunners avrebbero tentato l’assalto alla punta proprio in questi giorni. La Roma sta provando a strapparlo alla concorrenza, offrendo un prestito da 5 milioni di euro al Chelsea.

I blues di Londra preferiscono di gran lunga cedere il giocatore all’estero, per evitare di rafforzare gli eterni rivali cittadini. Con i bergamaschi ormai defilati la possibilità di tentare l’assalto al talentuoso attaccante ci sono tutte. Ostacolo di sicuro può essere la mancata partecipazione alla prossima Champions, ma chissà che l’appeal di essere allenati da Mourinho non possa prevalere in questo caso.