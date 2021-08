Calciomercato Roma, rinnovo Pellegrini | Incontro finito

Calciomercato Roma, finito l’incontro tra la società e Pellegrini: non si parla ancora di cifre, ma sembra vicina una fumata bianca

Ennesimo incontro, finito pochi minuti fa, tra la Roma e Lorenzo Pellegrini. Secondo quanto riportato da Sky Sport, le parti si sarebbero avvicinate in maniera sensibile, anche se al momento non si è parlato ancora delle cifre da mettere sul piatto per il rinnovo del calciatore. Però ormai sembrerebbe sia stato trovato un accordo: si proseguirà insieme. Anche perché, dopo la partenza di Dzeko, Pinto non ha nessuna intenzione di perdere il proprio capitano.

Pellegrini quindi è destinato a rimanere. E lo farà mettendo nero su bianco sul contratto della vita. Mourinho, inoltre, lo ha messo al centro del proprio progetto. Una situazione che stimola molto il calciatore, che può giocare sia alle spalle della punta centrale che anche in mezzo al campo, come vi abbiamo raccontato qualche giorno fa. La sua duttilità sarà utile allo Special One.

Calciomercato Roma, Pellegrini rimane in giallorosso

Pellegrini quindi rimane in giallorosso. Spazzate vie tutte le voci, che erano insistente nelle scorse settimane, che lo vedevano sicuramente non vicino al progetto della Roma. Ma la situazione, negli ultimi giorni, è cambiata in maniera netta. E adesso un accordo è davvero a un passo dall’essere trovato.

La prossima settimana, probabilmente, sarà quella decisiva. Quella dell’ufficialità ovviamente. Pellegrini alla Roma è un matrimonio che continuerà per molto e molto tempo. Sarà la bandiera giallorossa l’attuale capitano che è pronto, dal proprio canto, a continuare ad indossare la fascia al braccio. Con orgoglio e passione. Quelle non gli sono mai mancate.