Calciomercato Roma, Mou apre la porta | 25 milioni per il colpaccio

Calciomercato Roma, lo ha chiesto Mourinho: servono 25 milioni di euro per il super colpo in attacco. La clamorosa indiscrezione.

Ore concitate in casa Roma. Ad agitare le acque ci ha pensato la vicenda legata ad Edin Dzeko, con il bosniaco che ha accettato la corte dell’Inter e si appresta a firmare un contratto biennale con i nerazzurri; a nulla è valsa la volontà da parte dello Special One di puntare con decisione sull’ex City che, in virtù di un agreement sancito con i vertici dirigenziali giallorossi, saluterà la Capitale a fronte del pagamento di una cifra irrisoria, poco inferiore ai 2 milioni di euro. Il toto successori è già iniziato: da Belotti ad Icardi, passando per Azmoun, Abraham e Seferovic: proprio per quest’ultimo, c’è da segnalare un’importante indiscrezione che trapela dal Portogallo.

Calciomercato Roma, contatti per Seferovic: costa 25 milioni di euro

Secondo quanto riportato dal quotidiano lusitano “Record“, Mourinho avrebbe aperto le porte all’acquisto di Haris Seferovic, attaccante classe ’92 in forza al Benfica, che nell’ultima stagione ha messo a referto complessivamente 26 reti, dispensando 7 assist. Si tratta di un calciatore che conosce molto bene l’Italia, avendo militato nelle fila della Fiorentina, del Lecce e del Novara, prima di consacrarsi con il Francoforte, e poi approdare in Portogallo. Il Benfica lo valuta circa 25 milioni di euro, forte dell’ultima stagione importante disputata dall’attaccante, il cui contratto scade nel 2024.