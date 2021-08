Calciomercato Roma, l’Atalanta fa sul serio | Nuovo spiraglio per Pinto?

Calciomercato Roma, irrompe l’Atalanta: si potrebbe riaprire nuovamente una pista per Tiago Pinto, alla ricerca di rinforzi importanti.

Gli intrecci di mercato tra la Roma e l’Atalanta “rischiano” di monopolizzare la sessione estiva di calciomercato fino alla fine. Entrambi i club, infatti, qualche settimana fa erano sulle tracce di Teun Koopmeiners, l’olandese volante dell’Az Alkmaar; la priorità attribuita a Granit Xhaka ha fatto scemare la pista Roma, prima che i giallorossi ritornassero nuovamente alla carica, una volta memorizzato l’intenzione dell’Arsenal di non scendere dalla richiesta di 20 milioni di euro per l’elvetico.

Dal canto loro, gli orobici non hanno ancora affondato il colpo per Koopmeiners, preferendo temporeggiare; gli orobici, non dimentichiamolo, sono stati impegnati nelle trattative legate a Romero, Lovato e Demiral, e si apprestano a chiudere con l’Inter la cessione di Zapata, il cui ricavato sarà reinvestito non solo per acquistare una punta (che quasi sicuramente non sarà Abraham, che piace anche alla Roma), ma anche per puntellare il centrocampo.

Calciomercato Roma, anche l’Atalanta mette gli occhi su Zakaria

Come riportato da Sky Sport, anche l’Atalanta starebbe monitorando l’evolversi della trattativa Zakaria, centrocampista svizzero classe ’96 in forza al Borussia Mönchengladbach, club con il quale è legato da un contratto che scade nel 2022. Alla Roma il profilo di Zakaria intriga e non poco. Soprattutto dopo la mancata chiusura della trattativa che avrebbe dovuto portare Xhaka a Trigoria. Un’altra operazione, questa per il centrocampista svizzero, che potrebbe decollare però solamente nella parte finale del mercato.

In questo caso, comunque, ci potrebbe essere anche un nuovo spiraglio per Pinto per Koopmeiners: intrecci che in questa fase si fanno sempre più difficili da sborgliare