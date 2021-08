Calciomercato Roma, colpo Abraham | Spunta l’ultimatum

Calciomercato Roma, assalto ad Abraham: l’accordo di massima è stato ormai trovato, ma spunta un ultimatum.

La Roma ha scelto Tammy Abraham, trovando un accordo di massima con il Chelsea, sulla base di un prestito oneroso a 5 milioni di euro, con riscatto obbligatorio tra i 35 e i 40 milioni. L’irruzione decisa dei giallorossi è consequenziale alla decisione di Edin Dzeko, che ormai è sempre più lontano dalla Capitale: il bosniaco ha scelto l’Inter, e la sua reticenza una volta tornato a Roma la dice lunga sulle sue reali intenzioni. Ecco perché Tiago Pinto ha affrettato i tempi, e ha praticamente raggiunto un accordo di massima con i Blues, che nel frattempo aspettano di abbracciare Romelu Lukaku, che nella giornata di ieri ha sostenuto le visite mediche.

Leggi anche –> Calciomercato Roma, l’Atalanta fa sul serio | Nuovi spiragli per Pinto?

Calciomercato Roma, accordo con il Chelsea per Abraham | Ma c’è un ultimatum

Ma non tutte le tessere del mosaico sono al loro posto. Sull’attaccante classe ’97 è infatti forte l’interessamento dell’Arsenal, e sarà il diretto interessato a dover scegliere una destinazione piuttosto che un’altra. Il Chelsea preferirebbe cederlo all’estero, ma bisogna capire se effettivamente il giovane inglese abbia voglia di cimentarsi in un’esperienza in Italia, campionato che non ha avuto modo di conoscere. Tuttavia, come riportato da Gianluca di Marzio sul proprio sito web, la Roma aspetta fino a giovedì o venerdì: nel caso in cui non arrivasse la risposta definitiva di Abraham entro questa data, Pinto darebbe l’assalto ad altri obiettivi, dal momento che il campionato incombe, e Mou vuole avere a disposizione il proprio bomber il prima possibile.