Calciomercato Roma, pressing Pinto | Nuovo obiettivo in Premier

Calciomercato Roma, Pinto ha alzato il pressing per il nuovo rinforzo da regalare a José Mourinho: contatti avviati.

Incassato il “no” di Granit Xhaka, che pare essere sempre più vicino al rinnovo con l’Arsenal, si aspettano ore frenetiche per Tiago Pinto, che deve non solo puntellare l’attacco, alla luce dell’addio ormai certo di Edin Dzeko, ma è costretto ad intervenire su un centrocampo che ha bisogno di rinforzi, sia in termini di qualità, sia in termini di quantità. Il profilo sul quale sembrano essersi orientate le attenzioni del gm giallorosso in mediana risponde al nome di André Zambo Anguissa, calciatore camerunense classe ’95 in forza al Fulham.

Calciomercato Roma, Pinto in pressing per Anguissa: lo scenario

Come riportato da “Il Messaggero“, Tiago Pinto avrebbe intensificato i contatti con l’agente del calciatore, per provare a pervenire ad un accordo in tempi relativamente ristretti. Ricordiamo che il contratto di Anguissa, in scadenza nel 2023, a meno di clamorosi colpi di scena non sarà rinnovato, dal momento che il mediano non è intenzionato a giocare nella Serie b inglese, campionato nel quale milita attualmente il Fulham. Proprio per questo, non è stato convocato in occasione della prima partita della squadra inglese, esacerbando una frattura che ormai sembra essere sempre più profonda.