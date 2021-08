Calciomercato Roma, irrompe il Lione | Affare da più di 20 milioni di euro

Calciomercato Roma, il Lione fa irruzione e tenta il colpaccio: si tratta di un affare da più di 20 milioni di euro.

Il nome di Sardar Azmoun è ritornato prepotentemente in auge in casa Roma. Sul “Messi iraniano” c’erano già stati dei sondaggi alcune settimane fa, prima che i giallorossi decidessero di virare con decisione su Eldor Shomurodov, trovando un accordo totale con il Genoa in tempi relativamente brevi. Dopo l’addio ( ormai quasi scontato) di Dzeko, ecco che il profilo del classe ’95 in forza allo Zenit è tornato di moda. L’operazione non è semplice, anche perché il club russo sembra poco propenso ad aprire a formule “flessibili” di pagamento, come ad esempio sta facendo il Chelsea per Abraham; il fatto che i russi abbiano rifiutato una proposta da 18 milioni di euro dal Leverkusen la dice lunga sulla forza economica dello Zenit, che valuta il proprio gioiello più di 20 milioni di euro.

Calciomercato Roma, anche il Lione sulle tracce di Azmoun: le ultime

Qualora Abraham dovesse rifiutare l’offerta della Roma, non è detto che Pinto non possa tornare alla carica per Azmoun con più convinzione, per il quale, però, stando a quanto riferito da “L’Equipe“, si segnala anche l’interessamento del Lione, su preciso imput di Peter Bosz, che avrebbe voluto allenarlo sin da quando sedeva sulla panchina del Bayer Leverkusen. Bosz avrebbe avuto già dei colloqui con lo stesso Azmoun, per cercare di convincerlo a “sposare” il progetto targato Lione: la concorrenza c’è e potrebbe anche diventare più folta, ma l’Olympique si è iscritto alla corsa per il gioiello dello Zenit, a cui nelle prossime ore sottoporrà una prima offerta.