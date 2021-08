Calciomercato Roma, siamo ai dettagli | Addio definitivo

Siamo ai dettagli per l’addio di Edin Dzeko alla Roma. La punta bosniaca è pronta a raggiungere l’Inter, stamattina la moglie Amra è stata vista a Trigoria.

Dopo sei stagioni le strade tra la Roma e Dzeko sono pronte a separarsi definitivamente. Il passaggio all’Inter è ormai praticamente definito, la Roma aspetta di avere in mano il suo erede per liberarlo. Nella giornata di ieri il bosniaco era atterrato, a sorpresa, a Roma e raggiunto dai cronisti aveva evaso domande sul suo futuro.

“Il mio futuro? Step by step” Così ha risposto l’attaccante bosniaco. Per lui un addio maturato nella sessione di mercato che pareva più tranquilla rispetto al passato. In almeno 4-5 occasioni si era parlato di un suo imminente addio, Inter ma non solo, anche Juventus e Chelsea avevano provato a strapparlo alla Roma, trattative sempre arenate anche all’ultimo minuto. Non sembra questo però il caso, soprattutto dopo che stamattina a Trigoria non si è visto il bomber bosniaco.

Addio Dzeko ai dettagli, ecco cosa manca

Non Edin, ma Amra Dzeko è arrivata stamattina a Trigoria, la moglie della punta è stata avvistata dai cronisti presenti. Si parla di questioni personali che l’hanno portata a varcare i cancelli del Fulvio bernardini, ma è chiaro come sia una dichiarazione di facciata. Stavolta è tutto pronto per l’addio, Dzeko lascia la società che più a lungo lo ha visto indossare la stessa maglia.

Ben 6 stagioni infatti con la casacca giallorossa, una in più di quanto messo insieme nel Manchester City. 85 gol in 199 presenze, apice della sua militanza giallorossa il 3-0 rifilato al Barcellona di Messi, che consegnò la semifinale Champions agli uomini di Eusebio Di Francesco. Miglio marcatore stagionale della storia della Roma, 39 gol in una sola annata. Inoltre è il miglior marcatore straniero nella storia della Roma con 119 reti. I numeri aiutano a far capire che tipo di vuoto lascia nell’attacco giallorosso. Vuoto che i tifosi, con Mourinho in testa, si augurano di colmare il prima possibile, la palla ora è in mano a Tiago Pinto.