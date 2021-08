E’ fatta, la Roma ha dato il via libera definitivo a Dzeko, che già domani potrebbe sostenere le visite mediche già mercoledì

Sono ore caldissime per il calciomercato della Roma, con un’accelerazione improvvisa proprio in queste ore sul fronte attaccanti. Secondo ‘Sky Sport’, il club giallorosso avrebbe infatti dato il via libera all’Inter per l’ingaggio di Edin Dzeko, anche senza aver ancora chiuso con il suo erede. Già nella giornata di mercoledì la punta bosniaca potrebbe sostenere le visite mediche a Milano, prima di apporre la firma sul contratto biennale.

Per quanto riguarda l’erede, forte di un’intesa di massima con il Chelsea, José Mourinho ha telefonato a Tammy Abraham per tentare di convincerlo ad accettare l’offerta giallorossa. Il 23enne ha gradito l’intervento diretto di Mou e ha promesso che darà una risposta defintiva dopo la Supercoppa europea, in programma mercoledì sera. Voglioso di restare in Premier, il bomber inglese preferirebbe accasarsi all’Arsenal, che tuttavia deve vendere Lacazette prima di affondare il colpo.