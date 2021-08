Dzeko e Florenzi sono i nomi caldi del calciomercato Roma in uscita, ma la dirigenza giallorossa continua a lavorare anche sull’erede del bosniaco

Tra entrate e uscite, la Roma è una delle società più attive in questo inizio di agosto. Alle prese con la ricerca del sostituto di Edin Dzeko (Abraham è ancora affascinato dall’Arsenal), promesso sposo dell’Inter, Tiago Pinto sta lavorando alacremente anche sull’altra sponda del Naviglio. Viste le difficoltà riscontrate nell’arrivare a Dalot, il Milan ha virato con decisione su Alessandro Florenzi. In uscita dalla Capitale, l’ex Psg ha già detto sì ai rossoneri, ma c’è ancora una distanza importante nella trattativa tra club.

Calciomercato Roma, Florenzi al Milan: i dettagli

Maldini e Massara hanno pochi margini di manovra e, forti di un accordo di massima con il calciatore, hanno chiesto alla Roma un prestito con diritto di riscatto. Una formula che non convince affatto, a men che non vengano inserite delle condizioni che possano trasformare il diritto in obbligo di riscatto. Secondo ‘calciomercato.com’, Florenzi avrebbe già deciso di cambiare numero di maglia, abbandonando lo storico ’24’, mentre per quanto riguarda le cifre dell’operazione, si parla di un affare da 6 milioni di euro.