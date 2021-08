Calciomercato Roma, futuro in Serie A | Nodo formula

Calciomercato Roma, la sua cessione sembra ormai inevitabile ed è sempre più vicina. Tuttavia, manca ancora l’accordo sulla formula.

Il mercato in entrata della Roma passa inevitabilmente da quelle uscite grazie alle quali mettere in cascina un discreto tesoretto, da investire a sua volta, per dare la caccia agli obiettivi richiesti da José Mourinho. Una delle pedine considerati non indispensabili dallo Special One è sicuramente Alessandro Florenzi, che, dopo gli impegni con la Nazionale agli Europei, non si è aggregato al resto del gruppo in ritiro nelle Algarve, vivendo una situazione da vero e proprio separato in casa. Dopo i sondaggi esplorativi effettuati dal Siviglia la scorsa settimana, nelle ultime ore si segnala l’irruzione decisa del Milan, con il “Diavolo” che è alla ricerca di un rinforzo polivalente per le corsie laterali.

Calciomercato Roma, il Milan ci prova per Florenzi | Fumata bianca in prestito?

Secondo quanto rivelato da “La Gazzetta dello Sport“, la Roma preferirebbe imbastire l’operazione sulla base di una cessione a titolo definitivo, per non ripetere quanto successo negli anni scorsi, quando il prestito con diritto di riscatto non ha portato effettivamente all’esercizio del riscatto stesso, formula che sarebbe molto più congeniale per il Milan: la quadra potrebbe essere trovata sulla base di un prestito vincolato, che diventa obbligatorio a determinate condizioni. La strada è in discesa, e trapela ottimismo sulla chiusura positiva dell’affare: novità importanti potrebbero segnalarsi a stretto giro di posta.