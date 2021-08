Calciomercato Roma, erede Dzeko | Arriva l’annuncio del mister

Calciomercato Roma, sono ore decisive per la scelta del nuovo attaccante dei giallorossi. Tutto è legato al futuro di Dzeko.

Il centravanti bosniaco, militante al centro della zona offensiva capitolina da sei anni, è ormai a un piede e mezzo dal lasciare la Città Eterna in modo definitivo. Tutto è successo in poche ore e, in particolar modo, in seguito al forte interesse palesato dal Chelsea per Romelu Lukaku.

Al fronte di un’offerta non inferiore ai 110 milioni di euro, l’Inter si è detta disposta a lasciar partire il belga e attende ora la chiusura dell’operazione per sostituirlo proprio con il bomber di Sarajevo.

In quest’ultimo, oltre che in Duvan Zapata, Marotta ha individuato il profilo ideale cui affidare la casella lasciata libera dall’ex Manchester United. Alla Roma andrà un piccolo indennizzo, di circa due milioni di euro, che permetterà di “liberare” Dzeko un anno prima della sua scadenza contrattuale.

Al di là del vuoto affettivo che l’operazione può causare, va sottolineata anche la necessità della dirigenza giallorossa di trovare un nuovo attaccante da affidare a Mourinho. Quest’ultimo ritiene che la coppia Shomurodov-Borja Mayoral non basti e nelle ultime ore sarebbero stati fatti numerosi sondaggi.

Il nome più caldo è quello di Tammy Abraham, attaccante ventitreenne militante nel Chelsea in cerca di una nuova soluzione, consapevole di poter essere oscurato dalla presenza del gigante fiammingo sempre più ex Inter.

Leggi anche: Calciomercato Roma, tutto su Abraham | Doppio ostacolo per Pinto

Calciomercato Roma, le parole di Tuchel su Abraham

L’accordo con i Blues è stato trovato ieri sera, sulla base di un prestito a 5 milioni di euro con obbligo fissato a 35, spalmabili in più anni. La palla passa ora al giocatore che avrebbe da poco trovato un’intesa con l’Arsenal e che starebbe ora ponderando se restare a Londra o provare a cambiare campionato.

Da segnalare le dichiarazioni rilasciate da mister Tuchel poco prima della Supercoppa Europea, con le quali si è così espresso a riguardo.

“Ha tutte le ragioni per dirsi poco soddisfatto dello scarso minutaggio da me garantitogli la scorsa stagione. Forse è anche colpa mia che mi sono poco fidato di lui in passato, rispetto ad altri giocatori. Non so se voglia cambiare aria per giocare con più continuità ma posso dire che dipende tutto da lui. Intanto domani sarà con noi a Belfast”.