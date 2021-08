Calciomercato Roma, ribaltone improvviso | Accordo sull’ingaggio

Calciomercato Roma, queste le ultime novità relative alla questione centravanti. Il giocatore avrebbe accettato da poco il rinnovo.

Una delle vicende più vessate di questi ultimi giorni ha interessato il reparto avanzato. La Roma, così come Mourinho e la piazza tutta, erano convinti che per il sesto anno consecutivo Edin Dzeko sarebbe rimasto il finalizzatore della rosa.

In realtà, come ormai noto, il bosniaco è prossimo alla firma con l’Inter, dopo che la dirigenza nerazzurra abbia individuato in lui il profilo ideale cui affidare il reparto d’attacco per il dopo Lukaku.

L’ex City rappresenterebbe il giocatore ideale per coadiuvare Lautaro Martinez e, insieme ad una punta come Zapata, anch’egli fortemente seguito ad Appiano Gentile, potrebbe rendere meno dolorosa la cessione del belga.

A Trigoria, intanto, si stanno valutando le giuste alternative per poter ben sopperire all’assenza di uno dei giocatori più importanti dell’ultimo lustro. In pole position figura ora Abraham del Chelsea ma interessanti novità sono da poco arrivate anche sul fronte Belotti.

Calciomercato Roma, accordo vicino tra Belotti e il Torino

Il “Gallo” è stato annoverato nella lunga lista di giocatori da seguire e, eventualmente, ai quali affidare il delicato incarico di sostituire l’ex City. Il contratto in scadenza nel 2022, così come il non idilliaco rapporto con Cairo, lasciavano intendere che la trattativa potesse sbloccarsi abbastanza facilmente.

In realtà, il patron granata ha sempre mostrato una forte fermezza e preteso cifre importanti per il suo pupillo, ignorando la situazione contrattuale di quest’ultimo. Quasi inattesamente, intanto, è da poco giunta un’interessante notizia.

Stando a quanto riportato da Sky Sport, infatti, l’ex Palermo avrebbe trovato un accordo con i piemontesi per il rinnovo contrattuale. I 3.3 milioni di euro messi sul piatto da Cairo hanno alla fine portato lui a dire “Si” al progetto Juric.

Restano ora alcuni dettagli e in particolar modo il gap di vedute legate alla clausola rescissoria. Il Torino vorrebbe fissare il prezzo di Belotti a 40 milioni di euro mentre il calciatore avrebbe chiesto di potersi liberare al fronte di un’offerta di circa 25.