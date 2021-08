Calciomercato Roma, tutto su Abraham | Doppio ostacolo per Pinto

Sarà rivoluzione nell’attacco della Roma, tutto pronto per l’addio di Edin Dzeko. Pinto sta facendo di tutto per trovare il sue erede, ma la trattativa non è semplice.

Manca solo un tassello per sancire l’addio definitivo tra la Roma e Dzeko, ma non sembra per niente semplice risolvere questo rebus. Il centravanti bosniaco è promesso sposo dell’Inter, ma i giallorossi non hanno alcuna intenzione di lasciarlo partire senza prima trovare il giusto erede. Tutte le strade portano a guardare a Londra, col Chelsea infatti è stato raggiunto l’accordo per il passaggio di Tammy Abraham ai giallorossi.

Non è più un mistero infatti che il 24enne attaccante in forza ai blues sia in cima alla lista del dg Tiago Pinto. Ma rimane una trattativa tutt’altro che semplice, per almeno due fattori che potrebbero essere determinanti. Il valzer delle punte si sta muovendo freneticamente sull’asse Roma-Milano-Londra, coinvolgendo più squadre. Il Chelsea infatti vuole vendere l’attaccante, che non troverebbe più spazio con l’imminente arrivo di Lukaku, proprio dall’Inter. Ma a mettere i bastoni tra le ruote alle trattative di mercato della Roma potrebbe essere ancora una volta l’Arsenal.

Cosa manca per Tammy Abraham alla Roma?

Giovane attaccante inglese, Tammy Abraham con la maglia del Chelsea la scorsa stagione ha realizzato 17 reti in 32 presenze. Alto 194 cm, fisicamente molto simile alla struttura corporea di Edin Dzeko. Mourinho lo avrebbe messo in cima alla lista di Tiago Pinto, e il Chelsea ha già accettato l’offerta dei giallorossi nella serata di ieri, valutazione complessiva intorno ai 40 milioni di euro.

C’è però un doppio ostacolo per condurre in porto la trattativa in tempi lampo. Secondo quanto riportato dal Corriere dello sport, Tiago Pinto avrebbe offerto alla punta inglese un contratto da 4 milioni di euro a stagione. Il giocatore, però, ne chiede 5. In giornata ci sarà un incontro tra l’entourage dell’attaccante inglese e la dirigenza dell’Arsenal, il calciatore preferirebbe rimanere a Londra, i suoi agenti avrebbero anche trovato un pre accordo con la dirigenza dei gunners. Sono ore caldissime e si attendono aggiornamenti fondamentali, ogni minuto può essere decisivo.