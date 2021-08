Calciomercato Roma, piano B per il numero 9 | C’è l’accordo

Tutte le attenzioni di mercato in casa Roma sono concentrate sulla caccia all’erede di Edin Dzeko. E’ stato trovato l’accordo con un attaccante italiano.

Tutto definito per l’addio di Edin Dzeko alla Roma, il bosniaco è pronto ad abbracciare il progetto dell’Inter. Unico dettaglio, tutt’altro che irrilevante, resta la pesante eredità da raccogliere. Il numero 9 dopo ben sei stagioni con la maglia giallorossa è decisamente una perdita a sorpresa per lo scacchiere offensivo della nuova Roma targata Josè Mourinho.

Sono ore frenetiche nelle stanze di Trigoria, dove il general manager Tiago Pinto, sta lavorando senza soste per trovare il sostituto ideale per vestire la maglia numero 9 e prendersi sulle spalle l’attacco giallorosso. Al momento le uniche prime punte pure sono Mayoral e Shomurodov, senza dimenticare El Shaarawy e Zaniolo, adattabili nel ruolo ma più seconde punte per Mou. A quanto pare la società giallorossa ha trovato l’accordo con un attaccante in Serie A.

Trovato l’accordo per la punta, ma è la seconda scelta

Parliamo di Andrea Belotti, attaccante del Torino che secondo Il corriere della sera, avrebbe trovato l’accordo economico con la dirigenza giallorossa. Diametralmente opposta la situazione che vede la Roma pressare forte su Abraham, attaccante del Chelsea. Infatti con i blues è stato trovato un accordo per il trasferimento, mentre il giocatore ancora non è stato convinto.

Piano b dunque, B di Belotti, il gallo sarebbe lieto di lasciare il Torino e avrebbe manifestato la sua volontà anche ad Urbano Cairo, il patron granata però fa muro. La valutazione per la punta azzurra infatti è di 30 milioni di euro, tutt’altro che prezzo di favore per un calciatore di 28 anni. Anche per questo le mire della Roma si stanno rivolgendo verso Londra, l’obiettivo numero 1 rimane Abraham, molto stimato da Mourinho. La pista Belotti comunque è tutt’altro che raffreddata, saranno giorni di passione per il futuro dell’attacco romanista.