Calciomercato Roma, rinnovo Pellegrini | Le cifre per l’accordo

Non solo uscite di mercato in casa Roma, ieri c’è stato un importante incontro con gli agenti di Lorenzo Pellegrini. Si avvicina la fumata bianca per il rinnovo.

Giornate frenetiche in casa Roma, Tiago Pinto è alle prese con la grana Dzeko, promesso sposo dell’Inter. Proprio nella giornata di ieri c’è stato l’incontro col bosniaco, manca solo l’erede dell’attaccante per sbloccare la sua cessione. Un altro incontro importante il dg portoghese lo ha avuto con lo staff del capitano, Lorenzo Pellegrini.

Il capitano giallorosso è in scadenza a giugno 2022, ecco perchè anche in questa sessione di mercato si è a lungo parlato di una sua cessione. Offerte rispedite al mittente in casa Roma, come vi aveva anticipato la nostra redazione, il rinnovo è ora ad un passo. Mentre i tifosi giallorossi sono pronti a salutare due ex capitani, Dzeko ed Alessandro Florenzi, il numero 7 è pronto ad allungare il proprio matrimonio con la Roma.

Rinnovo Pellegrini, ecco le cifre dell’accordo

Tornato alla Roma nel 2017, dopo due grandi stagioni nel Sassuolo di Di Francesco, da febbraio 2021 è il capitano dei giallorossi. Caso vuole che abbia ereditato la fascia proprio dal partente Edin Dzeko, in rotta con Paulo Fonseca la scorsa stagione. Pellegrini sarà al centro della nuova Roma targata Mourinho invece, lo Special one lo ha impiegato anche come mediano in questa parte di preparazione stagionale.

Come rilanciato dalla Gazzetta dello sport, l’incontro di ieri è stato positivo. Si lavora per un ingaggio da Top-player, intorno ai 4 milioni di euro a stagione. Inoltre si va verso la cancellazione definitiva della clausola rescissoria da 30 milioni di euro. Un messaggio chiaro che metterebbe il numero 7 al centro del futuro Roma. Pellegrini fin qui in maglia giallorossa ha collezionato 115 presenze e 13 gol. Ora siamo davvero ai dettagli per l’accorso, ancora insieme Roma e Lorenzo Pellegrini, nel segno dei capitani romani e romanisti.