Calciomercato Roma, assalto ad Abraham | Novità nella formula

Calciomercato Roma, Mourinho ha scelto Abraham come sostituto di Edin Dzeko: novità importanti per quanto riguarda la formula dell’affare.

Il tourbillon di attaccanti iniziato con il passaggio di Romelu Lukaku al Chelsea ( per il quale si aspetta ancora l’ufficialità), ha coinvolto inevitabilmente l’Inter e la Roma, che sono subito corse ai ripari. I nerazzurri hanno praticamente chiuso per Edin Dzeko, atteso stamani per le visite mediche di rito e per apporre la firma sul suo contratto biennale; i giallorossi, invece, si sono fiondati con decisione su Tammy Abraham, attaccante classe ’97 in forza al Chelsea che, complice l’arrivo di Big Rom, ha esternato il suo desiderio di cambiare aria, alla ricerca di una squadra che possa garantirgli più minuti da titolare.

Leggi anche –> Calciomercato Roma, ribaltone improvviso | Accordo sull’ingaggio

Calciomercato Roma, accordo per Abraham | Acquisto a titolo definitivo?

Secondo quanto riportato da “La Gazzetta dello Sport“, ci sarebbe una novità sostanziale per quanto concerne la formula con la quale arriverebbe la tanto agognata fumata bianca. La giornata di ieri è stata fruttuosa in quanto ha contribuito ad avvicinare ancor di più le richieste di Blues, non tanto per la valutazione dell’attaccante, sulla quale c’era ormai un’intesa da tempo ( si parla grossomodo di 40 milioni di euro), ma sulla formula con cui Abraham sbarcherebbe nella Capitale. Non più in prestito, come si ipotizzava, ma un acquisto a titolo definitivo, con Pinto disposto anche a giocare al rialzo sull’ingaggio da corrispondere al calciatore, per il quale la prima proposta si attestava sui 4 milioni di euro.