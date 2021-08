Calciomercato Roma, svolta Abraham | Si muove Pinto: sbarco a Londra!

Calciomercato Roma, la trattativa per Abraham entra nella sua fase più calda: Pinto atteso nelle prossime 48 ore a Londra.

La trattativa Abraham-Roma è entrata nella sua fase più calda. Dopo aver perfezionato l’addio di Edin Dzeko, Tiago Pinto sta facendo di tutto per serrare i tempi con il Chelsea per Tammy Abraham, individuato come il rinforzo giusto con cui completare il reparto offensivo. Con i Blues l’accordo di massima sarebbe stato raggiunto sulla base di una valutazione complessiva da 40 milioni di euro, con il diretto interessato che ha chiesto del tempo, perché il “richiamo” dell’Arsenal, squadra della quale è anche tifoso, è troppo forte per passare in sordina.

Mourinho avrebbe avuto dei contatti telefonici con Abraham, che però ha messo in stand by l’eventuale approdo nella Capitale, dal momento che domani sarà impegnato nella finale di Supercoppa Europea. Tuttavia, le indiscrezioni che trapelano d’Oltremanica sono piuttosto indicative, e lasciano supporre che sia proprio Abraham l’erede designato di Dzeko.

Calciomercato Roma, Pinto atteso a Londra per Abraham

Come riportato dal “The Athletic“, infatti, nelle prossime 48 ore Pinto è atteso a Londra, per intensificare i colloqui per Abraham: ricordiamolo, un accordo di massima tra i due club già c’è, ma bisogna trovare la quadra con il calciatore. I giallorossi, però, non vogliono aspettare in eterno, e nel caso in cui non dovesse arrivare una risposta definitiva entro questo fine settimana, i capitolini virerebbero su altri obiettivi: il campionato e la Conference League incombono, e la Roma non vuole trovarsi impreparato. Staremo a vedere quale sarà l’esito della “sortita” inglese di Pinto.