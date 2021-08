Calciomercato Roma, altro affare in Premier | Servono 17 milioni

Calciomercato Roma, altro affare in Premier League: l’Aston Villa apre alla cessione. Servono 17 milioni per portarlo a Trigoria

All’inizio del calciomercato era un nome che girava spesso. Soprattutto perché il calciatore è apprezzato da Mourinho. Poi la pista si è decisamente raffreddata ma, secondo quanto spiegano dall’Inghilterra, in questo mese ci potrebbero essere dei nuovi incontri per cercare di chiudere l’operazione. Anche perché l’Aston Villa avrebbe aperto alla cessione proprio in questi giorni dopo aver piazzato Grealish al Manchester City per l’esagerata cifra di 100 milioni di euro.

L’olandese El Ghazi, 26 anni, nella passata stagione ha chiuso con 11 reti in 31 presenze stagionali. Un bottino niente male. Tanto da stuzzicare le fantasie di Mourinho, che lo vorrebbe portare nella Capitale. Appare comunque un’operazione non semplice. Ma chissà se Pinto, nel suo blitz londinese di queste ore, non intenda cercare di chiudere il doppio affare dopo quello di Abraham dal Chelsea.

Calciomercato Roma, El Ghazi interessa a Mourinho

Come detto è stato lo Special One a spiegare a Pinto la possibile importanza del calciatore. Che in Premier League, come detto, ha fatto molto bene la scorsa annata. Ma Smith, tecnico dei Villans, pensa che ormai non possa dare più niente alla propria squadra. E allora ecco perché si è aperto alla cessione. Secondo footballinsider, inoltre, il club di Premier League si potrebbe “accontentare” di 17 milioni di euro. Anche se sembra una cifra molto alta: con un po’ di trattativa, si potrebbe chiudere anche a meno, magari inserendo qualche contropartita tecnica che potrebbe interessare alla società inglese.

E di elementi in uscita, dentro la Roma, ce ne stanno tanti. Non solo quelli che si stanno allenando a parte a Trigoria, ma anche qualcuno che sta lavorando con Mourinho che potrebbe essere inserito come pedina di scambio. Non ci sono vincoli per nessuno dentro la rosa giallorossa.