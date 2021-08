Calciomercato Roma | Cessione ufficiale, resta in serie A

Un’altra cessione in casa Roma, è arrivata l’ufficialità. Il giovane attaccante non ha convinto Mourinho ed è stato definitivamente ceduto allo Spezia.

La Roma continua a sfoltire la rosa, in attesa del colpo che faccia dimenticare l’addio definito ad Edin Dzeko. Nella giornata di oggi Tiago Pinto ha raggiunto Londra, trattative serrate per regalare il nuovo numero 9 a Mourinho. Parallelamente è arrivata l’ufficialità della cessione di un giovane attaccante in Serie A.

Tante squadre avevano chiesto informazioni sull’esterno offensivo, lo scorso anno presenza stabile nella Roma Primavera, agi ordini di Alberto De Rossi. Si era registrato l’interesse dell’ Hellas Verona, Bologna e Austria Vienna, ma a spuntarla è stata lo Spezia. I liguri si sono assicurati le prestazioni sportive di Suf Podgoreanu.

Cessione ufficiale, Podgoreanu è dello Spezia

Podgoreanu lascia la Roma dopo una sola stagione, arrivò lo scorso anno dagli israeliani del Maccabi Haifa, per una cifra intorno ai 325mila euro. Nella passata stagione ha collezionato 27 presenze, 3 gol e 6 assist, numeri che non sono bastati per confermarlo in prima squadra.

A differenza dei vari Tripi, Zalewski, Ciervo e Darboe, quest’ultimo già impiegato lo scorso anno da Paulo Fonseca, il giovane è stato ceduto in Serie A. Raggiungerà lo Spezia, del neo-allenatore Thiago Motta. Attaccante esterno, classe 2002, di nazionalità israeliana ma possiede anche il passaporto romeno.

Lo Spezia ha battuto la concorrenza di Verona, Bologna e Austria Vienna per aggiudicarsi l’attaccante israeliano, che sarà aggregato alla Primavera guidata da un altro ex giallorosso, il tecnico turco Tugberk Tanrivermis. Per il turco nel 2018 anche uno scudetto con i classe 2004 giallorossi.