Calciomercato Roma | Stop alla trattativa, nessuna offerta

Importante aggiornamento su un nome a lungo accostato in Serie A. Ci ha pensato il ds dell’Eintracht Francoforte a spegnere gli entusiasmi.

Il calciomercato estivo è entrato nella fase più calda, a pochi giorni dall’esordio stagionale. Continuano a rincorrersi voci e smentite continue sulle trattative in casa Roma e non solo. In tal senso arrivano brutte notizie per un obiettivo a lungo accostato ai giallorossi, che però vennero poi sorpassati dai cugini della Lazio, almeno sulla carta. Potrebbe cambiare tutto però, dopo queste dichiarazioni rilasciate dal ds dell’Eintracht Francoforte, oggi in conferenza stampa.

Il ds dell’Eintracht spegne gli entusiasmi: “Nessuna offerta”

Parliamo di Filip Kostic, come Asromalive.it aveva anticipato, la Lazio di Sarri sembrava ad un passo dall’attaccante esterno. Anche la Roma era stata segnalata sulle sue tracce, prima dello sprint della società biancoceleste. Sprint non decisivo però, a spegnere gli entusiasmi ci ha pensato direttamente il ds dell’Eintracht Francoforte.

Markus Krösche, infatti è intervenuto così oggi in conferenza stampa: “Noi non abbiamo offerte per il ragazzo. I media italiani sono spesso molto risoluti su certi argomenti e credo sia anche questo il caso.” Da capire fino in fondo se si tratti di un discorso di facciata oppure di un vero e proprio stop alla trattativa.

Kostic sarebbe stato scelto da Sarri come l’erede naturale di Correa, anche lui come Dzeko obiettivo di mercato dell’Inter. Si era parlato di un trasferimento di circa 20 milioni, per quello che è uno dei profili più talentuosi dell’Eintracht Francoforte. Per il mancino serbo fin qui 97 gare e 14 reti con la maglia dei tedeschi.