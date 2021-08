Calciomercato Roma, novità da Londra | Offerto il bomber

Tiago Pinto è volato a Londra con un’unica missione, regalare il nuovo bomber alla Roma di Mourinho. Importanti novità arrivano in casa Arsenal.

Tiago Pinto è in missione a Londra, obiettivo trovare il prima possibile il sostituto di Edin Dzeko, dopo 6 stagioni in maglia giallorossa il bosniaco ha raggiunto l’Inter. E l’asse Roma-Milano-Londra è caldissimo in queste ore di mercato. Se il bosniaco è stato scelto come sostituto di Lukaku ora i giallorossi pescano in Inghilterra il futuro bomber per la prima Roma di Josè Mourinho.

Già detto del fortissimo interesse per Tammy Abraham, lo stesso Mourinho ha chimato l’attaccante del Chelsea, arriva uno scenario a sorpresa. Ancora l’Arsenal si mette di traverso nelle trattative di mercato giallorosse, stavolta però offrendo un attaccante. Proprio i gunners infatti hanno messo Abraham nel mirino, e hanno scelto la punta in esubero, offrendola alla Roma.

Calciomercato Roma, l’Arsenal offre Lacazette

A quanto pare Tammy Abraham preferirebbe restare a Londra, sponda Arsenal. Secondo quanto riportato da calciomercato.com i gunners avrebbero proposto a Tiago Pinto l’ingaggio di Alexandre Lacazette. Trentenne, classe ’91, con gli inglesi ha collezionato 124 presenze e 50 reti.

La punta non rientra nei piani del tecnico Arteta ed inoltre andrà in scadenza di contratto. L’ingaggio non è proibitivo, parliamo di 4 milioni di euro. Vanno però considerate le recenti dichiarazioni del giocatore, che ha espresso il desiderio di voler giocare la prossima Champions League.

Difficile da decifrare il rebus attacco in casa Roma, Abraham continua ad essere il nome in cima alla lista della dirigenza giallorossa. Ma la stagione incombe, tra pochi giorni ci sarà l’esordio stagionale in Conference League. Ecco perchè la suggestione Lacazette non è da scartare, l’asse Roma-Londra continua ad essere bollente. Mourinho e tutti i tifosi giallorossi aspettano con ansia di conoscere chi erediterà la numero 9 fino ad oggi di Edin Dzeko.