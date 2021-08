Calciomercato Roma, bomba dalla Spagna: clamorosa idea dalla Juventus. Anche l’Arsenal e il Tottenham sulle tracce del giocatore.

A poche settimane dalla chiusura della sessione estiva di calciomercato, la Juventus deve ancora sfoltire un organico che ora come ora presenta ancora troppi esuberi. Un passaggio obbligato di cruciale importanza, che permetterebbe ai bianconeri di mettere in cascina liquidità sufficiente per finanziare i colpi in entrata che Cherubini ha ormai “programmato” da tempo. E si sa, con un bilancio da sistemare, i saldi di fine mercato potrebbero ingolosire chiunque; tra questi club impossibile non menzionare la Roma, che è alla spasmodica ricerca di un centrocampista al quale affidare le chiavi di una mediana troppo spesso bistrattata, e che Mou avrebbe voluto rimpolpare con l’acquisto di Xhaka.

Calciomercato Roma, dalla Spagna sicuri: anche i giallorossi su Arthur

Ha del clamoroso l’indiscrezione rilanciata da “Don Balon“: secondo il portale spagnolo, infatti, anche la Roma sarebbe interessato ad Arthur, centrocampista brasiliano approdato alla Juventus nell’ambito dello scambio che ha portato in blaugrana Miralem Pjanic ( nuovamente in orbita bianconera). Sul regista, che recentemente si è sottoposto ad un’operazione per risolvere il problema legato alla calcificazione della membrana interossea, ci sarebbero anche l’Arsenal e il Tottenham: operazione che comunque si preannuncia molto complicata, per i costi dell’affare, e per i problemi fisici accusati dal calciatore.