Calciomercato Roma, bomba in attacco: arriva in città in queste ore per chiudere personalmente la trattativa. Ore caldissime.

Sta andando personalmente a Londra per chiudere la trattativa. Tiago Pinto, dopo l’addio di Edin Dzeko che è volato questa mattina a Milano per unirsi all’Inter, ha preso un aereo da Fiumicino destinazione Inghilterra. Lì, proprio nel pomeriggio, dovrebbe incontrare non solo il Chelsea ma anche l’entourage di Abraham, che dovrebbe essere il sostituto dell’attaccante bosniaco.

Il general manager della Roma spera di chiudere in fretta la questione. Senza portare l’operazione troppo per le lunghe. Per tale motivo ha deciso di prendere di petto la situazione, partendo personalmente lui alla volta della capitale inglese. Non c’è spazio per trattative telefoniche. Bisogna andare di persona e guardare in faccia gli interlocutori. Mourinho ha bisogno dell’attaccante a pochi giorni dall’avvio ufficiale della nuova stagione.

Calciomercato Roma, la formula dell’operazione

E secondo quanto raccolto proprio in queste ore da Asromalive.it, si parla di un arrivo a titolo definitivo di Abraham: la cifra dovrebbe oscillare tra i 40-45 milioni di euro pagabili in più annualità da parte della Roma. Il calciatore, a differenza di quanto trapelato nelle scorse ore, non si sarebbe promesso all’Arsenal, ma avrebbe fatto intendere di voler dare una risposta solamente dopo la Supercoppa Europea che il suo Chelsea (suo ancora per poco) disputerà questa sera contro il Villarreal.

Sarà probabilmente, anzi sicuramente, l’ultima apparizione dell’attaccante con la maglia dei Blues. La sensazione è che questa partenza di Tiago Pinto alla volta di Londra sia un segnale chiaro della voglia della Roma di portarlo in Serie A. E allora ecco che Mourinho potrà finalmente avere il suo centravanti. Quello richiesto. E quello che serviva dopo la partenza di Dzeko.