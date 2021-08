Calciomercato Roma, Dzeko-Inter: le cifre dell’affare | Ora Pinto può chiudere

Calciomercato Roma, ecco le cifre dell’affare Dzeko-Inter: il bosniaco è atteso quest’oggi per le visite mediche di rito. Effetto domino!

Edin Dzeko è un nuovo attaccante dell’Inter: non ancora ufficialmente, dal momento che il bosniaco non ha ancora firmato il contratto che lo legherà ai nerazzurri, in quanto deve prima sottoporsi alle visite mediche di rito, ma ormai “alea iacta est“. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport“, i Campioni d’Italia uscenti ai giallorossi verseranno quasi 2 milioni di euro, mentre all’attaccante 5 milioni di euro più bonus a stagione, per due anni.

Mourinho ( a malincuore) ha dato il via libera al cigno di Sarajevo, che è ormai in procinto di legarsi a quell’Inter con cui aveva già flirtato gli anni scorsi, prima di doversi arrendersi a pochi metri dal traguardo. Decisiva, come sempre accade in questi casi, la volontà del bomber, che pure aveva instaurato un ottimo rapporto con lo Special One.

Come riportato da Alfredo Pedullà sul proprio profilo social, il volo che porterà Dzeko a Milano partirà alle 10.30 circa.

Calciomercato Roma, Dzeko all’Inter: effetto domino spaventoso

Con Dzeko in procinto di vestire il giallorosso, la Roma ha scelto Tammy Abraham come naturale sostituto del cigno di Sarajevo. Pinto è in procinto di volare a Londra per dare una svolta ad una trattativa che nelle idee del gm giallorosso contribuirà a dare quel tassello che manca alla rosa di Mou. La cessione di Abraham, dal canto suo, servirà ad accelerare i tempi per un’altra operazione, quella di Romelu Lukaku al Chelsea, con il belga che ha già sostenuto le visite mediche per i Blues.