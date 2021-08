Calciomercato Roma, Dzeko in aeroporto: destinazione Milano | FOTO

By

Calciomercato Roma, Dzeko in partenza per Milano: ecco le foto all’Aeroporto di Ciampino, con il bosniaco pronto a firmare per l’Inter.

Può dirsi conclusa ufficialmente ( o quasi) l’avventura di Edin Dzeko alla Roma, con il bosniaco che questa mattina si è recato all’Aeroporto di Ciampino per prendere il volo che lo porterà dritto a Milano, dove lo attende l’Inter. L’attaccante saluta quindi il popolo giallorosso, e si appresta a firmare un biennale con i nerazzurri, che lo hanno scelto per sostituire il partente Lukaku, ormai in procinto di diventare un nuovo calciatore del Chelsea.

Leggi anche –> Calciomercato Roma, pericolo inglese per il mediano | C’è anche l’Inter

L’accordo tra la Roma e l’Inter è stato trovato sulla base di un conguaglio che i nerazzurri verseranno nelle casse dei capitolini, pari a circa 2 milioni di euro, con il bomber che sottoscriverà un contratto biennale, a circa 5 milioni più bonus a stagione.