Calciomercato Roma, Dzeko è dell’Inter | Accordi cambiati

Calciomercato Roma, Dzeko è dell’Inter: l’attaccante ha superato le visite mediche e adesso firmerà il nuovo contratto. Accordi cambiati

Edin Dzeko tra poche ore sarà ufficialmente un calciatore dell’Inter. In pratica già lo è, dopo aver superato le visite mediche sostenute nel primo pomeriggio di oggi. Dopo sei anni quindi, finisce l’esperienza in giallorosso del centravanti bosniaco. E adesso la Roma deve trovare un sostituto. Anzi, deve chiudere la trattativa per colui che prenderà il posto dell’ex capitano, visto che Pinto è a Londra per portare a termine l’operazione Abraham.

Sono cambiati comunque i termini dell’accordo tra la Roma e l’Inter. Almeno quanto riportato in questi minuti da Gianluca di Marzio. In pratica, Dzeko, è andato via a parametro zero. Al momento alla società giallorossa non è andato nessun indennizzo.

Calciomercato Roma, cambiati i termini dell’accordo

Infatti, se all’inizio sembrava che l’Inter potesse versare nelle casse giallorosse una cifra tra gli 1,5 e i 2 milioni di euro, non sarà così almeno per quest’anno. L’accordo infatti prevede un indennizzo solamente in caso di qualificazione alla prossima Champions League da parte dell’Inter. Altrimenti, Dzeko, sarà partito a un anno dalla scadenza del contratto con i giallorossi praticamente da svincolato.

Le cifre, comunque, verranno rese note nel momento in cui verrà emanato il comunicato ufficiale da parte dei nerazzurri. E solamente allora si capirà la reale situazione. Anche se sembra, in maniera evidente, che le cose siano appunto già molto chiare.