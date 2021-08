Calciomercato Roma, assist Messi | Pinto fiuta l’affare

Calciomercato Roma, Leo Messi potrebbe agevolare la chiusura dell’operazione. Pinto fiuta l’affare, ed ha in mente la formula giusta.

Ore frenetiche in casa Roma, alla ricerca del successore di Edin Dzeko. Il primo nome sulla lista di Pinto è Abraham, per il quale il general manager volerà a Londra nelle prossime ore per cercare di pervenire in tempi relativamente ristretti alla fumata bianca; l’accordo con il Chelsea è già stato trovato, sulla base di una valutazione di circa 40 milioni di euro. Manca, però, il sì definitivo dell’attaccante, che dovrà decidere dopo la Supercoppa Europea se accettare la corte di Mou, oppure restare in Premier League e sposare il progetto dell’Arsenal. Ecco perché la Roma lascia ancora uno spiraglio aperto ad altre piste, tra le quali impossibile non menzionare quella legata al futuro di Mauro Icardi.

Calciomercato Roma, la suggestione Icardi non tramonta: le ultime

Come riportato da “Don Balon“, l’arrivo di Leo Messi rischia di scompaginare le gerarchie esistenti nel reparto offensivo del Psg. Non solo per questioni squisitamente tecniche, ma anche per ragioni extra-campo, afferenti la loro vita privata. A ciò bisogna aggiungere il fatto che Maurito intende giocarsi le sue chances in vista del mondiale in Qatar tra un anno, e una squadra che gli garantisca maggiore minutaggio, e minore concorrenza, potrebbe fare al caso dell’ex capitano dell’Inter. Il Psg può entrare nell’ordine di idee di aprire alla formula del prestito? Ai posteri l’ardua sentenza.