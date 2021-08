Calciomercato Roma, cessione a sorpresa | Svolta Pinto in Premier

Calciomercato Roma, non solo Dzeko: nelle prossime ore i giallorossi potrebbero concretizzare un altro colpo in uscita.

Il centravanti bosniaco è partito stamattina alla volta di Milano, per prendere parte alle solite burocrazie precedenti alla firma di un nuovo contratto. Quest’ultima è attesa a breve e sancirà, purtroppo per i tifosi capitolini, la separazione ufficiale tra la Roma e uno dei suoi centravanti più importanti passati per la Capitale.

L’operazione è stata più celere del previsto e molto dissimile rispetto a quelle degli scorsi anni, quando il bosniaco era stato accostato sempre ai nerazzurri e, successivamente, alla Juventus.

Dzeko ha svolto tutto il pre-season al centro dell’attacco di Mourinho e sembrava felicemente inserito nel progetto tecnico dello Special One. Il contratto in scadenza tra un anno, i 7.5 milioni di euro percepiti, unitamente al suo anno di nascita, hanno alla fine spinto Pinto a dare il via libera per la cessione, previo benestare dello stesso mister.

Nella Capitale si attendono ora almeno due colpi. Il primo sarà volto a sostituire proprio il centravanti di Sarajevo, senza dimenticare anche della questione centrocampista, ancora irrisolta dopo la fumata grigia per Xhaka.

Calciomercato Roma, Carles Perez piace al Newcastle

Nelle ultime ore, intanto, sarebbe emerso il forte interesse del Newcastle per Carles Perez. Arrivato due gennaio fa dal Barcellona per circa 12 milioni di euro, il numero 31, dopo un buon esordio, si è pian piano smarrito dietro alle difficoltà della rosa tutta di Fonseca.

Pur distinguendosi la scorsa stagione per alcune buone prestazioni, soprattutto in Europa League, il numero 31 non è andato oltre i 3 gol e potrebbe essere ceduto in Premier nei prossimi giorni.

Mourinho ha dimostrato, schierandolo quasi sempre nelle amichevoli finora disputate, di credere in lui, rappresentando quest’ultimo forse l’unico esterno con determinate caratteristiche in grado di poter aiutare la rosa a partita in corso. Stando a quanto riportato da Calciomercato.com, però, si sta comunque in queste ore discutendo per trovare un punto di incontro.

Si ragionerà per un prestito con riscatto. Da capire se si tratterà di obbligo o diritto. Seguiranno aggiornamenti.