Calciomercato Roma, Mourinho pesca dal Barcellona | 20 milioni sul piatto

Calciomercato Roma, Mourinho avrebbe chiesto alla società un rinforzo dal Barcellona. Queste le ultime novità.

In attesa della chiusura definitiva della trattativa relativa al passaggio di Edin Dzeko all’Inter, nella Capitale si è al lavoro su più fronti. Pinto avrà a disposizione circa tre settimane per consegnare al connazionale un terzo attaccante per impedire che la Roma si trovi per la prima parte di stagione solo con Shomurodov e Borja Mayoral.

Quest’ultimo ha dimostrato di poter essere utile alla causa ma risulta difficile credere che gli possa essere affidata la titolarità al centro dell’attacco dopo la sortita di un giocatore così importante. Stesso discorso va fatto anche per l’uzbeko, visto dallo Special One come un jolly e non, almeno per ora, il titolarissimo da schierare.

Seppur distratti e dispiaciuti per la vicenda Dzeko, i tifosi giallorossi sanno però bene che la squadra non è riuscita ancora a concretizzare l’acquisto del tanto anelato centrocampista e si attendono un colpo anche in questa zona di reparto per far sì che tutte le richieste del mister risultino esaudite.

Calciomercato Roma, giallorossi interessati a Moriba del Barcellona

Tra i tanti nomi sondati per la zona mediana, soprattutto dopo la fumata grigia per Xhaka, va annoverato anche quello di Ilaix Moriba. Si tratta di un giovane centrocampista, classe 2002, il cui contratto con il Barcellona è in scadenza il prossimo anno.

Il suo entourage avrebbe comunicato alla società di non voler proseguire il rapporto con i blaugrana e si è ora al lavoro per trovare la soluzione più felice per tutte le parti in causa. Pur non escludendosi la possibilità di vederlo seduto in tribuna fino all’anno prossimo, quando potrà poi liberamente firmare con chi vorrà, è probabile che Moriba possa cambiare casacca nelle prossime settimane.

Plurimi club avrebbero manifestato un certo interesse per lui, Lipsia e Real Madrid su tutti e, da pochissimo, anche Mourinho avrebbe espresso un certo gradimento per lui. In particolar modo, stando a quanto riportato da Diariogol, il portoghese avrebbe chiesto a Pinto di provare a ingaggiare il guineano, naturalizzato spagnolo, indicando come cifra massima da spendere 20 milioni.

Questa la valutazione fatta, al momento, dai capitolini per il diciottenne. Attese a breve novità.