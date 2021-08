Calciomercato Roma, dietrofront dell’agente | “Non si muoverà quest’anno”

Calciomercato Roma, il dietrofront dell’agente: la rivelazione sulla possibile partenza dell’assistito “spiazza” i giallorossi.

Tra i tanti nomi che sono stati fatti per sostituire il partente Edin Dzeko, che ha da poco preso il volo che lo porterà a Milano, dove si appresta a diventare un nuovo calciatore dell’Inter, nelle ultime ore si è rincorso anche quello di Darwin Núñez, attaccante uruguayano classe ’99 in forza al Benfica, per il quale, come rivelato dall’agente del calciatore, i giallorossi hanno effettuato solo dei sondaggi esplorativi, senza recapitare una proposta formale al club portoghese.

Calciomercato Roma, le parole dell’agente di Núñez

Ecco le dichiarazioni rilasciate da Edgardo Lasalvia a ESPN Uruguay, e riportate da “Record“: “Ci sono stati dei sondaggi per Darwin, ma non è arrivata mai un’offerta formale. Abbiamo parlato, ci è stato chiesto: tuttavia, in linea di massima, Darwin rimarrà al Benfica almeno fino a dicembre“.

In effetti, Núñez non è il primo obiettivo nella lista stilata da Pinto, che nelle prossime ore è atteso a Londra per dare l’assalto decisivo a Tammy Abraham, per il quale è forte la concorrenza dell’Arsenal: il gm giallorosso ha già un accordo di massima con il Chelsea, ma l’ultima parola spetta al calciatore, che potrebbe essere ingolosito dalla proposta dei Gunners.