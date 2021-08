Calciomercato Roma, Pinto all’attacco: ecco il primo incontro

Calciomercato Roma, Pinto arriva a Londra e programma un incontro che potrebbe rivelarsi fondamentale per le sue scelte. Settimana decisiva

In questi minuti Tiago Pinto atterrerà a Londra dopo aver preso un volo da Fiumicino per chiudere, probabilmente, per Abraham: l’attaccante del Chelsea è l’obiettivo numero 1 della dirigenza giallorossa per andare a sostituire Edin Dzeko. E allora il general manager giallorosso ha deciso di andare a vedere da vicino. Senza intermediari e altri dirigenti: un’operazione così importante deve essere presa di petto.

Ma non ci sarebbe solamente il centravanti dei Blues nell’agenda del portoghese che da gennaio è arrivato a Trigoria. Secondo infatti il giornalista di Romapress, Solano, il general manager giallorosso dovrebbe incontrare il potente procuratore Ramadani. Che gestisce gli interessi di diversi elementi che nel corso di questi mesi sono stati accostati alla formazione del presidente Friedkin.

Calciomercato Roma, Pinto incontra Ramadani

Ramadani è tra gli altri il procuratore di diversi calciatori che sarebbero entrati nel mirino nel corso di questi mesi di calciomercato del gm giallorosso: Kostic, Seferovic, Maksimovic e Zakaria: questi nomi, in diverse occasioni, sono stati accostati alla Roma. E potrebbero portare a un’accelerazione prepotente delle operazioni qualora Pinto riuscisse, almeno per qualcuno, a trovare un accordo con il calciatore per poi passare all’offerta ufficiale al club di appartenenza.

La sensazione, allora, è che questa in corso possa essere la settimana decisiva per tutte le operazioni in entrata giallorosse. Accelerare per regalare a Mou gli innesti giusti, per poi passare, in maniera decisa, anche alle operazioni in uscita con diversi esuberi ancora da piazzare in questa importante finestra di calciomercato.