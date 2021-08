Calciomercato Roma, ultimatum Abraham | L’agenda di Pinto

Continua frenetica la missione londinese di Tiago Pinto, a caccia del nuovo numero 9 della Roma. C’è l’ultimatum per Tammy Abraham.

Ore caldissime per il GM Tiago Pinto, in missione a Londra per trovare l’erede di Edin Dzeko. Il profilo scelto dal duo Pinto-Mourinho risponde al nome di Tammy Abraham, attaccante del Chelsea. Importanti aggiornamenti arrivano da fonti Sky, la giovane punta continua ad essere la prima scelta in casa Roma, ma i tempi stringono.

Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio le prossime ore saranno decisive per il futuro numero nove della Roma. Sarebbe arrivato un vero e proprio ultimatum per il ventitreenne, ancora non del tutto convinto del trasferimento in Serie A. Su di lui infatti ci sarebbe fortissimo l’interesse dell‘Arsenal, che ha anche proposto Lacazette a Pinto, per far quadrare l’operazione.

Pinto a Londra per il numero 9, ultimatum ad Abraham

Domani Pinto dunque incontrerà prima il Chelsea, sui cui c’è una base di accordo complessivo di circa 40 milioni di euro. In seguito ci sarà anche l’incontro con il giocatore, che è stato anche contattato direttamente da Josè Mourinho. L’esordio stagionale è alle porte e se non si dovesse chiudere la trattativa in tempi brevi le mire giallorosse andrebbero verso altri lidi.

Nessun incontro oggi, col Chelsea impegnato nella Supercoppa Europea, ma domani è la giornata della verità per il futuro di Tammy Abraham, restano defilate varie alternative. In primis Alexander Lacazette, offerto quest’oggi direttamente dall’Arsenal, ma che non accenderebbe particolarmente gli entusiasmi. Altri nomi da seguire sono quelli di Matheus Cunha dell’Hertha Berlino, brasiliano classe ‘ 99, si è messo in mostra vincendo la medaglia d’oro a Tokyo, con la nazionale brasiliana. In chiusura un altro nome brasiliano, stavolta parliamo di Rodrigo Nuniz, classe 2001 in forza al Flamengo, ma su quest’ultimo forte è la concorrenza del Middlesbrough.